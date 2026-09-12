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Западни ценности - що е то?

Западни ценности - що е то?

Напоследък отново много се говори за т.нар. западни ценности. Но кои по-точно са тези ценности? Какво съдържат? И не изразяваме ли с това понятие по-с...

30 декември | 23:15
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