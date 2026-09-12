Хиляди излязоха на Голямо шествие за семейството
Казаха НЕ на прайда
Следете всички новини, анализи и коментари за Ценности. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Казаха НЕ на прайда
Поправи Плевнелиев. Не трябва да защитаваме ценностите, а да се върнем към традиционните
Беше направена най-голямата операция
Партия МИР е част от широкото ляво-патриотично обединение
Какво е решението на съда
Иззети са общо 537 предмета
Мнoгo вaжнo e рoдитeлитe дa cпoдeлят eдни и cъщи цeннocти
Настояваме за общ механизъм на ЕС, който да е всеобхватен и задълбочен, каза той
Обществото ни е във война, която не е от вчера, смята режисьорът
В приземни помещения в сградата са намерени и иззети множество нови предмети, носещи признаците на културно-исторически ценности, които са с неизяснен...
Най-големият грях за тях е да надничаш в телефона или фейсбука на друг
Водещият от телевизия Европа Ангел Бончев дари свои книги на любознателните гимназисти
При спецоперация, проведена от служители на ГДБОП, са открити и иззети ценни монети В хода на специализирана полицейска операция, служители от секто...
Американските власти въведоха забрана върху вноса на предмети на културното наследство на Сирия, предаде ТАСС. В съобщение на Държавния департамент с...
Те растат без родители и ценности, а гурбетът е таванът на мечтите им Те са поколението, което България всъщност изгуби, докато бавно и полека затъва...
Днес повече от всякога са ни нужни визионери, казва Полина Карастоянова * Обединение на БНТ и БНР не може да бъде самоцел* Нужни са ни превантивни ме...
Усещането за несигурност и безнаказаност също отприщва насилие Д-р Ирина Лазарова, психиатър - Д-р Лазарова, историята с ученика, който простреля св...
Централният съвет на ДПС се обърна към своите симпатизанти по повод 26-тата годишнина от създаването на Движението за права и свободи. Прилагаме цели...
Напоследък отново много се говори за т.нар. западни ценности. Но кои по-точно са тези ценности? Какво съдържат? И не изразяваме ли с това понятие по-с...