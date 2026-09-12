Всичко за Целулит

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Сбогом целулит (ВИДЕО)

Сбогом целулит (ВИДЕО)

През зимата тялото ни се отпуска и сме доста по-лениви. Организмът ни се нуждае от повече защитни сили и малко упражнения, чрез които да поддържаме фо...

12 февруари | 15:50
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Защо баба нямаше целулит

Защо баба нямаше целулит

Чесънът и лютата чушка винаги да са на масата, ако се хапва нещо солено Пийте чай за разхлаждане и гответе боба в гърне, но го бъркайте с дървена лъж...

26 март | 20:30
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Нашествието на целулита

Нашествието на целулита

Хранителен режим, пешеходство, масажи и хай технологии борят портокаловата кожа и мастните натрупвания Целулитът вече няма нито почивен ден, нито пре...

11 май | 7:10
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