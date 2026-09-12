Над 17% от жените биха заменили години от живота си за „идеалното“ тяло
Microcurrent body sculpting е най-новият тренд за неинвазивно справяне с упоритите мазнини и целулита в уюта на дома ви
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Microcurrent body sculpting е най-новият тренд за неинвазивно справяне с упоритите мазнини и целулита в уюта на дома ви
Упражненията са верен приятел, но и хидратацията е важна
Bear 2 Body премахва целулита с микроток в домашни суловия
Диетaта си остава най-ефикасният начин за спряване с проблема
Целулитът е бичът на нежната половина от човечеството. Той представлява патологично кожно състояние, което все още не е достатъчно добре изучено. Пара...
През зимата тялото ни се отпуска и сме доста по-лениви. Организмът ни се нуждае от повече защитни сили и малко упражнения, чрез които да поддържаме фо...
Виктория Бекъм е суперманиак на тема целулит. Бившата спайска изпадала в ужас да не би с годините да "украси" изключително добре поддържаните си ръ...
Чесънът и лютата чушка винаги да са на масата, ако се хапва нещо солено Пийте чай за разхлаждане и гответе боба в гърне, но го бъркайте с дървена лъж...
Хранителен режим, пешеходство, масажи и хай технологии борят портокаловата кожа и мастните натрупвания Целулитът вече няма нито почивен ден, нито пре...
Сеансът трае 40 минути, обиколките се топят за 2 месеца