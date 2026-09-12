Фабрика в Средец продължава да гори. Пожарната с последни новини
След като пожарът бъде потушен, следователи ще влязат в цеха, за да установят причината за него
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След като пожарът бъде потушен, следователи ще влязат в цеха, за да установят причината за него
Каква е причината?
Голяма част от работничките не са получавали възнаграждения от месеци
Унищожени са материали и машини, намиращи се в цех
Недоволството в Яхиново срещу изграждането на цеха е от 3 години
Месото в момента е в запечатаните помещения на цеха и предстои да бъде унищожено
Фабриката е затворена, вчера са направени 33 теста на служителите
Пострадали са двама мъже
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