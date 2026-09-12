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Отварят Иганово през юни

Отварят Иганово през юни

Работата в цеха за боеприпаси на ВМЗ-Сопот в Иганово все още не може да бъде възстановена. Причината е, че продължават да не са разчистени двата епице...

21 май | 18:00
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