Къща на ирландец падна в Цар Симеоново
Масивна къща в село Цар Симеоново, собственост на семейство от Ирландия, е паднала в неделя, съобщи кметът Емил Димитров. Тя се напълнила с подпочвени...
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Масивна къща в село Цар Симеоново, собственост на семейство от Ирландия, е паднала в неделя, съобщи кметът Емил Димитров. Тя се напълнила с подпочвени...