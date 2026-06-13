Трима гинат, дете в кома след удар край Бяла (ОБЗОР)
Адска катастрофа отне три човешки живота, а жена и 3-годишно дете берат душа в болницата. Тежкият инцидент стана на пътя Русе - Бяла преди обед днес....
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Адска катастрофа отне три човешки живота, а жена и 3-годишно дете берат душа в болницата. Тежкият инцидент стана на пътя Русе - Бяла преди обед днес....
Тежка катастрофа е станала на пътя Русе-Бяла. Трима души са загинали, една тежко ранена жена и 4-годишно дете в кома са приети в болница, съобщава БГ...