Адско меле в Бял извор. Подпомогнаха военни
Случилото се е станало между две населени места
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Случилото се е станало между две населени места
Трагедията с младата жена от ардинското село Бял извор и семейството й
Куполът е син на цвят и на него има точно 8 звезди според изискванията на православния канон.
ДПС винаги е готова за избори, и ако утре се проведат предсрочни парламентарни избори, с вота си нашите избиратели ще покажат, че много ясно различава...