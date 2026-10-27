Обрат на имотния пазар в България! Сделките намаляват, но цените не отстъпват
Експерти прогнозират промени при ипотечните лихви, по-взискателни купувачи и все по-голяма разлика между качествените жилища и останалите
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Експерти прогнозират промени при ипотечните лихви, по-взискателни купувачи и все по-голяма разлика между качествените жилища и останалите
Продажбите на имоти в София от началото на годината до днес са нараснали почти двойно спрямо същия период на миналата година, сочат данни на Bulgarian...
Жилище под наем ви осигурява възвръщаемост от 5,4% Покупката на имот е по-доходна инвестиция от трупане на пари в банката. Средната доходност от отда...