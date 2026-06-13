Първокласниците със стари буквари на 15 септември
България на гражданите не иска Радан Кънев за президент, казват хората на Кунева Първокласниците няма да имат нови буквари през тази година. Въпреки,...
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България на гражданите не иска Радан Кънев за президент, казват хората на Кунева Първокласниците няма да имат нови буквари през тази година. Въпреки,...
Метро, светофар, евакуационен план и горски пожар в новите уроциЧетвъртокласниците ще знаят кои са трите власти За броя на учебниците текат дискусии...