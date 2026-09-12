Червени общинари искат нов конкурс за "Златна София"
БСП "Лява България" в СОС излезна със сцеиална декларация
Следете всички новини, анализи и коментари за Бсп Лява България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
БСП "Лява България" в СОС излезна със сцеиална декларация
Господин министър-председател, ако управленският ви потенциал е изчерпан и се крепи единствено на коалиционната формула за разпределение на постовете...
"Червените" кандидати съкрушени на балотажа Четирима реформатори и независим бивш седесар сред победителите Вторият тур на кметските избори в София...
"Продължават да пристигат сигнали за изключително тежки нарушения, за кражба на избори и за превръщането на изборите в битка в буквален смисъл. Все по...
Незабавно да се свика конгрес, който да освободи председателя Димитър Дъбов е бивш зам.-председател на БСП в екипа на Сергей Станишев. През ноември м...
С поднасяне на венци пред паметника на Добри Войников и празнично хоро почетоха в аванс Деня на будителите шуменските социалисти и с това закриха днес...
"Не ми е в характера да говоря общи приказки, прагматичен човек съм, затова отново поемам 10 конкретни ангажимента, които ще изпълня през следващите 4...
Кандидатът за кмет на БСП се срещна с представители на бизнеса „Дейността на следващия общински съвет трябва да внесе успокоение в икономиката на общ...
Натискът, лъжите и манипулациите на ГЕРБ не засягат мен, а развитието на нашата община "Измина месец, през който всички ние и цялата община бяхме под...
БСП във Видин ще работи за привличане на левите избиратели, които на изминалите избори на 25 октомври показаха, че са повече от привържениците на ГЕРБ...
Опорочаването на изборния процес е най-голямото престъпление срещу демократичното право на гражданите да участват във формирането на управлението. Тов...
„Това бяха най-мръсните избори за последните 25 години – избори с много административен натиск, фалшификации, манипулации и купуване на гласове, даже...
БСП зове Бъчварова и Дончев да поемат отговорност, обмисля обжалване на вота по места Свидетели сме на изключително мръсни избори. Това обяви на извъ...
„БСП запази мястото си като втора политическа сила, но ние няма как да сме доволни от резултатите от вчерашните избори. Ние се борихме за всички канди...
„Днес спокойно можем да кажем, че от БСП бяхме честни с хората и защитихме техните права". Това каза председателят на БСП Михаил Миков при закриването...
Българската социалистическа партия призова Централната избирателна комисия да приведе в съответствие с изборното законодателство Методическите указани...
Купувач на гласове за изборите в неделя е бил арестуван в четвъртък вечер в шуменското село Царев брод. Полицията се е задействала по сигнал, подаден...
Председателят на БСП Михаил Миков получи като подарък шест вида халва от кандидата за кмет на партията в с. Брош, Кърджалийско, Садифе Мюмюн с пожелан...
Кандидатът за кмет на Враца Николай Иванов проведе предизборна среща с жителите на с. Чирен. "Знам, че въпреки че увеличихме тройно средствата за села...
„Идват избори, трябва да избeрeм хората, които ще бъдат стопаните на София. Това не е лесна задача, тъй като от избори на избори се дават много обещан...