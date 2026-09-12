Всичко за Бърз

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Одобриха бърз тест за ебола

Одобриха бърз тест за ебола

Световната здравна организация (СЗО) одобри първия бърз тест за ебола, съобщи Ройтерс. Методът може да допринесе за справянето с епидемията, отнела ж...

23 февруари | 13:56
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Влакът до Белград по-бърз

Влакът до Белград по-бърз

София. По-бързо ще пътуваме с влак до Белград. Това стана ясно след срещата на транспортния министър Данаил Папазов със сръбския му колега Александър...

07 ноември | 20:48
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