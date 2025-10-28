Борисов - по-бърз съм от Орбан!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов лично посрещна на летището изпълнителният директор на немския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папаргер.

Папергер е у нас за подписването на договора за изграждането на 2 завода на концерна у нас: за барут и 155-мм снаряди по стандарта на НАТО.

Във видео, качено в личния фейсбук профил на Борисов се вижда как той отива лично да посрещне шефа на военния концерн, който току-що е кацнал на летището в София. За него има опънат дори червен килим. Когато се срещат, двамата се прегръщат приятелски и се разцелуват.

"Добре дошъл. Мисля, че в срокове се справихме. Разбрахме се и чакаме да го движим. Благодаря на твоите момчета, радвам се да ги видя", казва Борисов на Папергер.

Немецът пък му отвръща, че това е най-бързото решение, което са взимали (да направят заводи у нас- бел. ред.).

"Е, нали с Орбан се състезавахме кой ще е по-бърз. Ние сме по-бързи", шегува се лидерът на ГЕРБ.

