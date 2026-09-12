Кметът рекордьор се готви за уникална среща с властта
По думите му проблем номер едно в село Брягово е питейната вода
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По думите му проблем номер едно в село Брягово е питейната вода
Двете завърнали се от Нидерландия жени излъгали за таксито от летище София до селото им
Хората в хасковското село притеснени заради две заразени с коронавирус жени, дошли от Нидерландия
Двете жени с положителна проба се прибрали с такси от летището
Полицейско куче залови в събота сутринта в горичка край Хасковското село Брягово 44 нелегални чужденци. Групата е била забелязана от автопатрул на „П...