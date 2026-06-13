Нова епидемия в офиса. Бизнесът губи 300 милиона евро
Причината е подценяване на най-често срещания проблем
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Причината е подценяване на най-често срещания проблем
Начини за спасяване от него
Качественият сън помага за намаляване на стреса
Сред учителите липсват компетенции как да се справят със стреса
Емоционалното изгаряне в работата, известно като бърнаут, скоро може да бъде признато за професионално заболяване във Франция. Беноа Амон от Френската...
Ватман и акушерка се наместиха в новините през миналата седмица, като създадоха прецедент с историите си. Преди дни пък мъж заля с бензин непозната на...
След разбиването на самолета на Germanwings от Андреас Лубиц в публичното пространство се завъртя понятието "бърнаут" - синдром на професионално прега...