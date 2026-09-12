Британски министър стресира света. Зловещо предупреждение
Алармата на военния министър на Великобритания
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Алармата на военния министър на Великобритания
Каза за големия му провал във войната
София. Българите, които искат да работят и учат легално във Великобритания, да плащат данъци и да допринасят за страната, са добре дошли на Острова. Т...