Лошо. Пит отново посегна към чашката
Актьорът се отказа от алкохола през 2016 г.
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Актьорът се отказа от алкохола през 2016 г.
"Брад най-накрая се чувства свободен от миналото си и от привидно безкрайния развод с Анджелина", каза източник,
Изглежда безупречно
Той продължава да е един от най-търсените актьори
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Голяма промяна за холивудския мачо
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Бpaд Пит не бил толкова верен мъж, колкото се смята, твърди последната клюка в Холивуд. Амepикaнcкaтa пpeca paзкpи oщe eднa oт жeнитe, c кoитo той e...
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