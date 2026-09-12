Всичко за Брат Пит

Следете всички новини, анализи и коментари за Брат Пит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно Спорт
Брад Пит посивя

Брад Пит посивя

Брад Пит хвърли в потрес фенките, след като се появи напълно посивял. Новата му визия обаче не е наложена от годините, а от предстоящата му лента "Маш...

27 октомври | 18:55
0 коментара
7973