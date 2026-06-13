Пловдив става столица на виното. Огромен пробив
Представят малки винарни пред 250 гости от цял свят
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Представят малки винарни пред 250 гости от цял свят
Градовете не могат да издържат туристическите си обекти, заяви Емил Кабаиванов
Сцени на открито, атракции по тепетата, световна винена столица, нов църковен музей.
Показват на миряните одежди на митрополити и богослужебни предмети
Министерствата на културата и туризма и общината ще представят богатото ни културно наследство на 5, 6 и 7 октомври
6 милиона лева за планови археологически разкопки тази година
Пловдив става абсолютен център на културата в България, каза Костадин Димитров
Представяме атракциите под тепетата, чертаем културно-исторически маршрути