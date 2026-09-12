Помните ли министър Божидар Лукарски? Животът му започна отначало
Огромна промяна за бившия лидер на СДС
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Огромна промяна за бившия лидер на СДС
Божидар Лукарски заговори за вълците от СОС
Една от символичните фигури на СДС отговори на позиция на Божидар Лукарски в социалната мрежа
Нарече лидера на синята партия Румен Христов „подлога“ на ГЕРБ
С мотото "Общи усилия - сигурен успех" тръгна предизборната кампания на Реформаторския блок пред столичния Народен театър. Отново сме тук и отново см...
Лукарски търси пазари за наши фирми в САЩ Арканзас може да мине на българско кисело мляко. Огромен интерес към млечните продукти и вината ни е прояви...
„Позицията на г-н Лукарски е емоционална, вследствие на противоречивото поведение на ДБГ. Който от двамата кандидати получи доверието на РБ, ще бъде п...
„Инвестицията в нова галванична линия във ВМЗ-Сопот е поредна сериозна крачка към постигането на модерно и високотехнологично производство в оръжейниц...
Два нови инвеститора влизат в Индустриална зона „Божурище" до София. Транспортната компания „Дриймс транс" ще изгради своя складова и сервизна база, а...
Има сериозен интерес от различни турски инвеститори към големи инфраструктурни проекти, към изграждането на мощности и разширяването на такива в Бълга...
Регионален иновационен хъб може да се създаде в София по инициатива на водещи европейски университети. Вчера министърът на икономиката Божидар Лукарск...
Нашите сънародници в чужбина също ще могат да участват в избора Така ще се спести тромавата организация от секции и застъпници, казва Божидар Лукарск...
Нови 105 млн. евро по ОП "Иновациии и конкурентоспособност" за безвъзмездно финансиране на проекти на бизнеса ще бъдат достъпни до края на годината. Т...
Със смесени предприятия ще изнасяме храни за Русия Не е важно кога ще обявим кандидата на РБ за президент, а кой ще бъде той, казва Божидар Лукарски...
Подписваме споразумения за малкия бизнес и инвестиции Премиерът Бойко Борисов ще води бизнес делегация от над 15 фирми при визитата си в Иран. Това с...
Едрият германски фамилен бизнес оглежда България за инвестиции. Министърът на икономиката Божидар Лукарски вчера се срещна с делегация на германската...
България е първа в ЦИЕ по приток на капитали спрямо БВП Излизането на Великобритания от ЕС може да се окаже възможност за България да привлече инвест...
Откриват офис на Агенцията за инвестиции в Бургас Над 100 бизнесмени, кметове и общинари от Бургас и областта събра поредната дискусия "Да! На бълга...
На 23 юни е моят рожден ден. За него си пожелавам Великобритания да не излиза от ЕС и мисля, че макар и с малко, може би около или под един процент, п...
На дискусията на в. "Стандарт" "Да! на българските региони - Бургас" бизнесът получи възможността да зададе въпросите си към министъра на икономиката...