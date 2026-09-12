Един от най-обичаните играчи се завръща в Левски
Ролята му е определена в официалното съобщение на клуба
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Ролята му е определена в официалното съобщение на клуба
Синът на Гибона съобщи прекрасна новина
Скоро Божидар Искренов ще издаде автобиографична книга
Не се срамувам от професията си, като Робърт де Ниро съм, споделя Божидар Искренов
Дъщеря му пак е бременна
Един от най-известните играчи на "Левски" от 80 години Божидар Искренов връчи купата на регионалните шампиони за Шумен, Разград и Търговище - "Агро Хи...
Любимецът на синята публика Божидар Искренов се ожени за бившата състезателка по художествена гимнастика Кремена Ангелова. Гибона и нежната му половин...
Радостта на народа Божидар Искренов и най-добрият ни баскетболист в последните години Тодор Стойков ще са гост-жури на конкурса "Мис Национален отбор"...