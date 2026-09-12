Всичко за Божидар Искренов

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Радостта на народа се ожени

Радостта на народа се ожени

Любимецът на синята публика Божидар Искренов се ожени за бившата състезателка по художествена гимнастика Кремена Ангелова. Гибона и нежната му половин...

06 декември | 15:45
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