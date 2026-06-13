Ще познаете ли? Най-големият водопад във Витоша
Най-подходящото време за посещаване на водопада е през края на пролетта
Следете всички новини, анализи и коментари за Боянски Водопад. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-подходящото време за посещаване на водопада е през края на пролетта
Мъжът е подложен на операция, има политравма
Свидетел описа подробно цялата безпомощност на ситуацията
При инцидент на Боянския водопад вчера загина мъж, падайки от върха на водопада
Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба.
След наставления от спасителите, туристите сами намерили пътя