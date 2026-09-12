Главчев смълча мрежата. Ето къде се появи
Той и приятелите му са проверили дали наистина общината е почистила пътя в планината над София
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Той и приятелите му са проверили дали наистина общината е почистила пътя в планината над София
Заради твърдения за помощ при издирването на Боян
Пътеката се намира в Западните Родопи
Известно е, че неговата любима пътека за тренировки е от „Княжево” до Копитото
На 18 май Боян остана завинаги в Хималаите, докато се опитваше да изкачи Шиша Пангма
Мирела Демирева заслужено спечели приза за Спортист на годината. Сребърната медалистка от олимпийските игри в Рио получи наградата от председателя на...
Кресненското дефиле е смъртоносна точка и хората са част от черната статистика. Това каза алпинистът Боян Петров, който се възстановява от тежък инци...
Премиерът Бойко Борисов е посетил алпиниста Боян Петров и екологът Андрей Ковачев в болницата. Това е станало в неделя, съобщиха от ВМА, където се лек...
„Познавам го много добре, помагали сме си много, познавам неговия дух. На пролет през 2017 г. го чака връх Еверест и Боян ще се възстанови", каза пред...
Алпинистът явно има уникален организъм, казаха от ВМА Петров се събудил и имал апетит, но не помнел как го е блъснала кола Известният алпинист Боян...
Няма забрана за нея да напуска страната ни Прокуратурата в Благоевград обвини 27-годишната румънка, която помете с колата си и рани тежко известния н...
27-годишната румънка, която блъсна с колата си известния ни алпинист Боян Петров и еколога Андрей Ковачев, е майка на две малки деца – на 9 месеца и н...
Боян Петров в кома, след като бе блъснат от кола Лекарите от ВМА се борят за живота на рекордьора по покорени осемхилядници Боян Петров. Родният алпи...
Известният алпинист, покорител на осемхилядници, Боян Петров пострада тежко в катастрофа заедно с природозащитника Андрей Ковачев. Върху двамата в Кре...
Близо сто служители на Министерството на околната среда и водите, начело с министър Ивелина Василева изкачиха Черни връх в Природен парк „Витоша". Вод...
Екоминистърът Ивелина Василева ще изкачи връх Мальовица заедно с алпиниста Боян Петров като част от новата инициатива на министерството "Яко е да си е...
Българският алпинист и зоолог Боян Петров успя да изкачи от втория опит деветия по височина връх в света Нанга Парбат (8125 м). Според испанския "Ла...
Боян Петров изкачи Макалу (8481 м) и изпълни наполовина мечтата си да покори всичките осемхилядници на Земята. През април той покори и Анапурна (8091...
Първият български алпинист с изкачени 6 осемхилядника Боян Петров ще тръгне на 7 май към своя седми връх над 8000 м - Макалу. За предаването „Още от д...
Българският алпинист Боян Петров е изкачил днес най-смъртоностния осемхилядник Анапурна (8091 м). За покоряването на 10-ия по височина връх в света съ...