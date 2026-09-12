Всичко за Борислав Иванов

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Всеки ден плувам и репетирам

Всеки ден плувам и репетирам

Все откривам по нещо ново дори в до болка познати партитури, казва диригентът Борислав Иванов Борислав Иванов вече 60 години е на диригентския пулт....

04 октомври | 21:05
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