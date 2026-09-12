Съветникът с украинското знаме се даде на Възраждане. Искат ли го?
Борислав Иванов нахлу в общината с чорап на главата
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Борислав Иванов нахлу в общината с чорап на главата
Във ВиК-Перник работят 366 души, а предприятието обслужва 131 930 души
"Неговата техника е прецизна, ясна и сигурна" казва Караян за своя ученик Книга и филм за диригента ще имат премиера утре в операта, на 25 август е ю...
Все откривам по нещо ново дори в до болка познати партитури, казва диригентът Борислав Иванов Борислав Иванов вече 60 години е на диригентския пулт....
С микрофон в ръка никой не ме съблича, твърди благоевградчанинът
Благоевград. Цяла година скандалният благоевградски шахматист Борислав Иванов бе „разпъван на кръст" от медиите. Той обаче премина от другата страна н...
Ще съдя федерацията, закани се благоевградчанинът
Не пуснаха Боби на турнир, той дава уроци за 10 лв. на час
Благоевград. Протестна декларация прие в петък общинският съвет в Благоевград, с която съветниците осъдиха действията на Българската федерация по шахм...
Младежът аут за 4 месеца за непристойно поведение
Благоевград. Водещи шахматисти въстанаха срещу благоевградския майстор на ФИДЕ Борислав Иванов. 26-ма, сред които Кирил Георгиев и Иван Чепаринов, се...