НФСБ нарами няколко партии за вота, къде се целят
В кампанията ще се заложи на нови лица и идеи, обявиха от партията на Валери Симеонов
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В кампанията ще се заложи на нови лица и идеи, обявиха от партията на Валери Симеонов
"Обективни, но и субективни причини доведоха до това България днес да е в дълбока здравна криза".
Партията поздрави Сотир Цацаров за бързата реакция по другите случаи с апартаменти
Борис Ячев от Патриотичния фронт заяви след консултациите с президента Росен Плевнелиев, че от партията ще инициират промяна в Изборния кодекс - задъл...
Референдумът за "Кайлъка" е начин да се преобрази паркът