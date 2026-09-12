Борис Попиванов: Гледаме най-драматичния конфликт на прехода
Пеевски се бори с деребеите, Доган мисли като султан, казва политологът
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Пеевски се бори с деребеите, Доган мисли като султан, казва политологът
Кампанията може да промени нещата, в случай че нещо драматично се случи
Борис Попиванов, политолог За БСП в много по-голяма степен от всички други партии у нас историята е изключително важна. Те не просто са най-старата д...
Пак се омаскаряват избрани хора, а други се премълчават Борис Попиванов,Институт "Иван Хаджийски" Досиетата, които изтекоха от панамската адвокатска...
Борис Попиванов Изказването на лидерът на ДПС Лютви Местан, че са възможни всички варианти за съдбата на кабинета и парламента след резултата от евро...
ДПС може да се пречисти, твърди Цветозар Вълков
Има ли напрежение между БСП и правителството? Какво предизвика другарския огън от партията към подкрепения от нея кабинет? Потърсихме мнението на соци...
Кризата в България е по-дълбока, отколкото можем да я осмислим. Тя обхвана вече всички партии, институции и обществото като цяло. Не се вижда никаква...