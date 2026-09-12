Всичко за Борис Попиванов

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ДПС показа кой ще кара влака

ДПС показа кой ще кара влака

Борис Попиванов Изказването на лидерът на ДПС Лютви Местан, че са възможни всички варианти за съдбата на кабинета и парламента след резултата от евро...

29 май | 4:40
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Дянковизми дразнят левите

Дянковизми дразнят левите

Има ли напрежение между БСП и правителството? Какво предизвика другарския огън от партията към подкрепения от нея кабинет? Потърсихме мнението на соци...

20 септември | 6:35
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