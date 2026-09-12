Калин Стоянов - МВР не е дъвка и боксова круша
Неуспели политици търсят ала-бала министър
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Неуспели политици търсят ала-бала министър
Математически не е възможно да се състави кабинет на мнозинството, казва Кольо Колев
Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че днес е потъпкана човечността. Той говори на пресконференция малко след наказанието му от Етичната комис...