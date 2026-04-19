Номинираха Ирина Бокова за евродепутат
Ирина Бокова е сред изненадващите номинации на социалистите от Павликени за евродепутат
Ирина Бокова е сред изненадващите номинации на социалистите от Павликени за евродепутат
Известният музикант Жан-Мишел Жар и още 27 видни личности от френския политически, икономически и културен живот подкрепиха кандидатурата на Ирина Бок...
Първанов очаква днес Митов да съобщи официално държавната подкрепа ВМРО и бизнесът зоват за ударна кампания на българката България ще има свой канди...
В следващите седмици, не бих искала да кажа месеци, България трябва да определи своята позиция коя ще бъда кандидатурата ни за генерален секретар на О...
Министърът на външните работи Даниел Митов е сезирал ДАНС за изтичане на класифицирана информация. Това потвърди за бТВ говорителят на министерството...
Да се изпрати отговор на писмото от Общото събрание на ООН за кандидатура за поста генерален секретар от България и да се организира мащабна националн...
Неясните позиции на държавата могат да радикализират поведението на АБВ до крайни решения относно управлението Да се изпрати отговор на писмото от Об...
Заплатата ми е около 150 хиляди долара годишно Тъжно ми е за това, че с нарастването на външната подкрепа се появяват все повече тенденциозни компром...
Управителният съвет на Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения изпратиха отворено писмо до министър-пр...
Генералният секретар на ЮНЕСКО Ирина Бокова благодари на Русия за нейните инициативи в областта на опазването на културното наследство в света и преси...
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова стана почетен член на Руската академия на науките, съобщи ТАСС вчера. Почетното звание й било дадено в Сан...
Бокова и Лавров разговаряха в Париж по време на 38 генерална конференция на ЮНЕСКО Използването на културата и науката за политически цели е недопуст...
58 млн. деца без училище, образованието е задача №1 на ЮНЕСКО Културата да бъде призната като един от най-важните фактори за социално включване. За т...
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров ще участва на 6 ноември в работата на 38-ата Генерална конференция на ЮНЕСКО в Париж. Това съобщи...
ЮНЕСКО се нуждае от САЩ и САЩ се нуждаят от ЮНЕСКО повече от всякога, защото имаме общи хуманни цели: да насърчаваме образованието, да учим младите хо...
През последните години светът стана свидетел на безпрецедентно увеличаване на терористичните атаки срещу културните паметници на държави, засегнати от...
Страната ни е трета в Европа по нелегално изнасяне на културни артефакти и борбата с това явление трябва да продължи, обяви вътрешният ни министър Рум...
За мен е огромна чест и вълнение да бъда сред вас, каза генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова пред хилядите посетители на най-голямата сцена на...
Предстоящият избор на нов генерален секретар на ООН трябва да обедини България около кандидатурата на Ирина Бокова за поста. Това каза зам.-председате...
Бокова покрива всички критерии Дик Рош е бивш министър по eвропейските въпроси и министър на околната среда на Република Ирландия. Перспективата изт...