Боби Кристина все още в кома и неконтактна
Лекарите на Боби Кристина отказват да я изведат от комата и не забелязват признаци на подобрение. Източници близки до семейството издадоха новината, ч...
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Лекарите на Боби Кристина отказват да я изведат от комата и не забелязват признаци на подобрение. Източници близки до семейството издадоха новината, ч...
Боби Кристина е в кома от близо 3 седмици, но все още има шансове за живота й
Органите на Боби Кристина, която лежи в кома от две седмици, отказват един по един, съобщиха източници от семейството пред TMZ. Припомняме, същият сай...
Семейството на Боби Кристина, която лежи в кома от по-миналата събота, пусна официално изявление по повод спекулациите, че днес ще бъдат изключени жив...
Щерката на Уитни Хюстън е на ръба, а роднините й се замерят с бутилки Драмата с дъщерята на покойната Уитни Хюстън - Боби Кристина, се утежни до край...
Лос Анджелис. Американските власти са издали заповед за арест на Боби Кристина Браун само два дни преди тя да бъде намерена в безсъзнание във ваната н...
Ние се молим за нея, каза Боби Браун Лос Анжелис. Дъщерята на известната певица Уитни Хюстън- Боби Кристина Браун бе намерена във вана в безсъзнание...
Бащата Боби Браун не иска да вземе решението навръх рождения си ден
Полицията в Ел Ей задържа дилър на дрога, който се е намирал в дома на Боби Кристина - щерката на Уитни Хюстън. Това е приятелят й Макс Ломас. Той гос...
Добри новини долетяха от болницата, в която Боби Кристина, дъщерята на Уитни Хюстън, лежи в кома. Тестове от сутринта са показали, че е спаднал четири...
Лос Анжелис. Наркотици е открила полицията в апартамента на Боби Кристина Браун, твърди tmz.com. Дъщерята на покойната вече Уитни Хюстън се бори за жи...
Боби Кристина бе намерена от съпруга си в безсъзнание във ваната