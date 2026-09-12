Мария Мангърова, БНП Париба: Българите избират банка, в която да депозират, по доходност и добро обслужване
БНП Париба Лични Финанси предлага сигурно онлайн решение за откриване и управление на депозити
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БНП Париба Лични Финанси предлага сигурно онлайн решение за откриване и управление на депозити
Средствата от кампанията “Петък с кауза” ще са за образование, социална подкрепа и опазване на пчелите
Очаква се сделката да приключи в началото на 2023
Депозитите и кредитите ще бъдат преизчислени автоматично без такси
Българите се фокусираха върху дългосрочната си финансова сигурност
Френската банка "БНП Париба" ще бъде наказана тежко, като може да отнесе глоба до 8,9 милиарда долара от САЩ. Причината е нарушаване на международните...
София. НЕК е загубила 36, 5 млн. лв. от договора за финансиране на проекта АЕЦ "Белене", който бе сключен с БНП Париба. Това сочат приключилите 122 п...
София. Националната електрическа компания е понесла вреди в размер на 36,5 млн. лв. от договора за мостово финансиране по проекта АЕЦ „Белене“. Това п...