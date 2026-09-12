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Глобяват банка с $9 млрд.

Глобяват банка с $9 млрд.

Френската банка "БНП Париба" ще бъде наказана тежко, като може да отнесе глоба до 8,9 милиарда долара от САЩ. Причината е нарушаване на международните...

29 юни | 19:05
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