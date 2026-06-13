Втори случай на блъснато дете с колело
14 годишно дете на велосипед е блъснато от лек автомобил в Благоевград, съобщи БГНЕС. Инцидентът станал в 12.35 ч. на изхода на жк "Струмско" в посока...
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14 годишно дете на велосипед е блъснато от лек автомобил в Благоевград, съобщи БГНЕС. Инцидентът станал в 12.35 ч. на изхода на жк "Струмско" в посока...