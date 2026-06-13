Горещи новини за кораба "Вежен". Външно с извънреден ход
Разследващите на инцидента със скъсания кабел в Балтийско море все още не са се качили на борда
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Разследващите на инцидента със скъсания кабел в Балтийско море все още не са се качили на борда
Разкри една много притеснителна подробност
Разследването продължава
Дружеството изпрати писмо до Кирил Петков
Започва мащабна дарителска акция на стойност 300 000 лева по инициатива на братята Кирил и Георги Домусчиеви
Това е третият кораб на параходството по технологията Bluetech 42
Българският кораб е в Кандалакша, Бяло море, Русия
"Руен" е първият от 6-те супермодерни съда, в които параходството инвестира $150 млн. Параходство "Български морски флот" (БМФ) пуска на вода първия...
През юни и 30 300-тонният "Персенк" ще влезе в състава на параходството Над 150 млн. долара инвестира Параходство "Български морски флот" (БМФ) в пор...
"Белмекен" е най-новото попълнение в състава на Параходство "Български морски флот" АД (БМФ). Флагът на 30 346-тонния кораб беше вдигнат на 1 април 20...