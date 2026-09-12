"Занесох статуетка, която се взриви". Мистерия с убийството на блогъра
Арестът на 26-годишната Даря Трепова повдигна въпроси за произхода и политическите й убеждения
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Арестът на 26-годишната Даря Трепова повдигна въпроси за произхода и политическите й убеждения
Една от полите за 199 долара се оказа скъсана
Искал да провери неговата издръжливост.
Той твърдял в интернет, че детето му е убито и показвал снимка на чуждо дете
Върховният съд на Саудитска Арабия потвърди присъдата срещу либерален блогър, произнесена през януари, предаде АФП. Блогърът Раиф Бадауи беше осъден м...
Блогърът Вашику Рахман е нападнат и наръган с нож смъртоносно в столицата на Бангладеш Дака, заради религиозни възгледи, съобщава Independent. Той е...
Пекин. Китай осъди на три години затвор блогър в първата подобна присъда в опита на Пекин да упражнява по-строг контрол върху социалните мрежи, преда...