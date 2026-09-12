Блиц: Местан основава фундаменталистка партия
Лютви Местан се кани да основе фундаменталистка партия, която да проповядва ислямизма, информира "Блиц", позовавайки се на свои източници. Според мед...
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Лютви Местан се кани да основе фундаменталистка партия, която да проповядва ислямизма, информира "Блиц", позовавайки се на свои източници. Според мед...
Софиянец изпрати до агенция БЛИЦ изумителни кадри, от които се вижда как в градския транспорт на София се превозва открито лека картечница. Двама щатс...
Главният редактор и изпълнителен директор на в. „Стандарт" Славка Бозукова става собственик на 50% от акциите на „Интермедиа". В дружеството влизат во...
София. Петко Сертов се е обадил на свои близки и е съобщил, че е жив. Тази информация съобщи агенция "Блиц", позовавайки се на свои анонимни източници...
Уважаеми колеги, Никога не бях допускала, че ще се наложи в открито писмо да обяснявам на широка аудитория, че не е възможно да бъда арбитър в публич...
София. Да бъде въведен блиц парламентарен контрол за всички министри и премиера. Това предвижда новият правилник за Народното събрание. Според предло...