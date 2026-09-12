Износ на БГ стоки за 52 млн. e реализиран с подкрепата на Kaufland
Компанията отбелязва 11% ръст на българският износ през 2020 година
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Компанията отбелязва 11% ръст на българският износ през 2020 година
Българските оранжерийни домати и краставици вече са в магазините
МЗХГ предлага до края 2020 г. те да дават поне половината от площта си за български стоки
Българинът предпочита да купува българска стока, защото тя е качествена. Това обяви в предаването „Тази сутрин" директорът на „Произведено в България"...
Министър-председателят и китайският му колега Ли Къцян обсъдиха възможностите за активизиране на сътрудничеството между двете страни. Китай е наш първ...
Държавата да съдейства за пробив на пазарите в Китай и арабските страни
Държавата ще помогне на бизнеса да преодолее загубите от ембаргото на ЕС за руските пазари. То причинява сериозни проблеми на българските производител...
Берлин. Българската розова вода стана хит на изложението "Зелена седмица" в Берлин, което се провежда за 80-и път. България участва на него за 26-а по...
Фирми се правят на био, за да точат евросубсидии, алармираха от бранша
Вериги обмислят изтегляне от пазара заради промени в Закона за защита на конкуренцията
Всички родни продукти ще бъдат специално маркирани във веригата магазини
Доста грешки се направиха през изминалите години, посочва Пламен Грозданов
Едва 10 на сто от предлаганите в търговските вериги плодове и зеленчуци са български, а това е много малък процент. За това алармира министърът н...