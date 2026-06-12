Има растящ интерес към БГ курортите
Повече сигурност и по-малко бюрокрация ще увеличат инвестициите, казва посланик Шаул Камиса Раз Израел и България имат традиционно добри отношения, г...
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Повече сигурност и по-малко бюрокрация ще увеличат инвестициите, казва посланик Шаул Камиса Раз Израел и България имат традиционно добри отношения, г...