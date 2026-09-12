Правителство и вериги стопиха недоверието
Убеден съм, че цените няма да се вдигат, казва Георги Гърневски от Метро България
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Убеден съм, че цените няма да се вдигат, казва Георги Гърневски от Метро България
Санкциите срещу Москва изправиха до стената родния бизнес. Пазарът у нас е залят от дъмпингови стоки от други страни в ЕС, които търсят къде да пласир...
Създават електронен регистър на земеделските производители
София. Министерство на земеделието и храните (МЗХ) ще проведе серия от срещи с представители на големите търговски вериги в страната, за да ги убеди д...