Всичко за Българска Книга

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"Златни лъвове" за отличници

"Златни лъвове" за отличници

Асоциация "Българска книга" връчи традиционните годишни награди на гилдията за цялостен издателски проект в зала 5 на НДК. Голямата награда "Златен л...

13 декември | 22:55
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