Георги Господинов говори за хейта и за чудесата
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
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Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
Асоциация „Българска книга” обяви отличниците си на сбирка в НДК
Асоциация "Българска книга" връчи традиционните годишни награди на гилдията за цялостен издателски проект в зала 5 на НДК. Голямата награда "Златен л...