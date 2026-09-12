Визите за Канада може да паднат скоро, очакват дипломати
София. Визите за Канада за българи и румънци вероятно скоро ще отпаднат, прогнозира посланикът на Европейския съюз в Канада, цитиран от бТВ. От думит...
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София. Визите за Канада за българи и румънци вероятно скоро ще отпаднат, прогнозира посланикът на Европейския съюз в Канада, цитиран от бТВ. От думит...
Лондон. Броят на българите и румънците, работещи във Великобритания, достигна нов рекорд, съобщи "Дейли Телеграф". Според данните на националната стат...
Южната част на Евросъюза се оказва по-привлекателна за българите и румънците, които напускат своята родна страна, за да се заселят в друга държава чле...
Лондон. Около 50 000 българи и румънци са потърсили работа на Острова през първото тримесечие на годината, пише британският в. Daily Mail в статия, оз...
Най-малко 30 000 румънци и българи са пристигнали да работят във Великобритания през последните три месеца, откакто бяха вдигнати ограниченията в съот...
В страната на лалетата също притеснени, че ще им точим социалната система
Берлин. Германски политик поиска от влизащите в страната българи и румънци да се вземат пръстови отпечатъци на границата, писа в. "Зюддойче цайтунг"....
Лондон. Министрите трябва да предприемат мерки, за да съдействат на обществените служби във Великобритания да се справят с приток на имигранти от Бълг...
Берлин. Работниците от България и Румъния допринасят за растежа на германската икономика, подчерта еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и ин...
Брюксел. Българските и румънските граждани имат съществен принос за икономическия растеж на Германия и премахването на трудовите ограничения за тях от...
Букурещ. В интервю за румънска телевизия, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви, че на България и Румъния трябва да бъде пред...
Лондон. Държавният министър за борбата с престъпността на Великобритания Джеръми Браун заяви, че отварянето на границите за източноевропейци е в интер...
Хага. Крайнодесният холандски популист Геeрт Вилдерс вчера протестира пред румънското посолство в Хага срещу отварянето на границите за български и ру...
Лондон. Британски депутат апелира временните ограничения за професиите, които българите и румънците може да упражняват във Великобритания, да бъдат уд...