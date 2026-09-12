Слави Трифонов с първи думи след вота
Той благодари на избирателите
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Той благодари на избирателите
Малчуганът от Бяла Слатина страда от рядко заболяване, има нужда от генна терапия
Принцесата на Уелс изрази благодарностите си към народа
Водещата на "Игри на волята" изразява своите благодарности
Румъния също не е в списъка
Днес министър Тодор Тагарев ще представи екипа и приоритетите си
Най-големите си благодарности ще отправя към тези, които гласуваха за нас, написа професорът от БАН
"Сините" шефове благодариха на феновете на тима
Продължава лавината от дарения в страната
Български превозвачи с благодарност към премиера Бойко Борисов и транспортния министър Ивайло Московски за разрешаването на проблемите на българо-гръц...
Кметът на белослатинското село Търнава Габриела Раловска изпрати благодарствено писмо до министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, с което й бл...
Генералният секретар на ЮНЕСКО Ирина Бокова благодари на Русия за нейните инициативи в областта на опазването на културното наследство в света и преси...
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин за одобрената от Народното събрание...
Добрич. 15 кметове от община Добрич изразиха своята благодарност, и тази на жителите, от работата на правителството на Пламен Орешарски на среща с лид...
София. „Честитя на всички българи новия път през Маказа и новия ГКПП „Маказа – Нимфея". Благодарение на всичките усилия, които правителството на ГЕРБ...