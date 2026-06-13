Психиатър с разкрития за избягалия от болницата бияч от Мургаш
Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
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Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
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