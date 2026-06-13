Кмет поздрави и почерпи бивши учители
Кметът на община Банско Георги Икономов покани пенсионираните учители на празничен обяд. Инициативата на градоначалника се провежда за втора поредна г...
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Кметът на община Банско Георги Икономов покани пенсионираните учители на празничен обяд. Инициативата на градоначалника се провежда за втора поредна г...