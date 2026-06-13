Примката се затяга! Прокуратурата погна биячката от Перник
Установява се нейната самоличност
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Установява се нейната самоличност
Адвокат излезе с видео, в което обяснява гледната точка на Денис Нгуен
Предстои и смяна на личния му лекар
3-годишното дете остава при баща си?
Дават пребитото момиченце в приемни семейство
Днес изписват от болницата във Варна 2-годишното момиченце от Търговищко. Детето бе прието в края на миналия месец в много тежко състояние, с множеств...
Адвокатът на акушерката: Тя е съсипана Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков заяви в ефира на БНТ, че най-вероятно ще бъде съставен а...