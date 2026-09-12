Цацаров: Ще протестираме оправдателната присъда на Бисеров
Главният прокурор Сотир Цацаров потвърди, че Прокуратурата ще протестира оправдателната присъда на бившия заместник-председател на Народното събрание...
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Главният прокурор Сотир Цацаров потвърди, че Прокуратурата ще протестира оправдателната присъда на бившия заместник-председател на Народното събрание...
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, известна като "Кушлев", е внесла в съда искане за конфискация на имоти и сметки за близо 2 млн...
Тръгна делото срещу бившия депутат и зам.-председател на парламента Христо Бисеров. И днес той запази мълчание пред медиите. Бисеров е подсъдим за да...
Първото заседание по делото срещу Христо Бисеров беше отложено Здравословен проблем отложи първото заседание по делото срещу бившия заместник-председ...
Засега не се проверяват други народни представители, призна Пламен Георгиев Над 7 милиона лева е стойността на исковете, които Комисията за отнемане...
Случаите с имотите на Христо Бисеров приличат на пране на пари. Това мнение изрази председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имуще...
София. Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Бисер...
София. Народните представители от ГЕРБ Веселин Вучков, Снежана Дукова и Стефан Дедев напускат временната анкетна комисия по казуса "Бисеров", съобщи "...
София. Народните представители приеха проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоят...
София. Във вторник за първи път ще се срещнат юристи и икономисти, които съставляват смесената комисия, която да установи как, при какви обстоятелства...
София. Всички от вас научихме, че Христо Бисеров е в България. Това призна острието на "Господари на ефира" Боби Ваклинов. Във вторник точно в 15,15 ч...
В Елов дол не са виждали Ивайло Главинков
Стара Загора. Депутатите от ГЕРБ няма да се регистрират в парламента във вторник, когато като първа точка в дневния ред е предвидено избирането на зам...
Първанов вдигна на ръце 4-месечната Росица в плевенското с. Коиловци.
София. Случаят с Христо Бисеров е много показателен за състоянието ни. Ударът по държавата и държавността е безспорен. Това каза бившият вътрешен мини...
По-скоро е имало материали в една новоприсъединена служба към ДАНС от преди една година, смята Писанчев
София. МВР може да се интересува само в случаите, когато има наложени ограничителни мерки за някои лица да напускат страната. Иначе масивите, с които...
София. "Установявам с огромна изненада, че има хора в държавата, които май разполагат с данни от класифицирани материали", заяви лидерът на ДПС Лютви...