Всичко за Бисеров

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Тръгна делото срещу Бисеров

Тръгна делото срещу Бисеров

Тръгна делото срещу бившия депутат и зам.-председател на парламента Христо Бисеров. И днес той запази мълчание пред медиите. Бисеров е подсъдим за да...

30 ноември | 12:07
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Заседава комисията "Бисеров"

Заседава комисията "Бисеров"

София. Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Бисер...

08 април | 6:30
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