Бисерка вдъхновява царете на компютъра
Първата частна школа по информатика се родила на гара КаспичанЙовчева е част от сдружението на ръководителите на олимпийските отбори на България по пр...
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Първата частна школа по информатика се родила на гара КаспичанЙовчева е част от сдружението на ръководителите на олимпийските отбори на България по пр...