Дават информацията за Бисеров и Петното в прокуратурата
София. Информация по случаите с Христо Бисеров и Бисер Миланов-Петното ще бъде предадена на прокуратурата. Това реши временната анкетна комисия, която...
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София. Информация по случаите с Христо Бисеров и Бисер Миланов-Петното ще бъде предадена на прокуратурата. Това реши временната анкетна комисия, която...
София. "Среща между мен, Бойко Борисов и Бисер Миланов имаше", призна председателят на Национално движение „Свобода" Йордан Бонев на изслушване във...
София. Временната парламентарна комисия „Бисеров-Петното" днес остана без работа, тъй като нито един от "свидетелите", които трябваше да бъдат изслуша...
София. Обиколка на различни институции предстои за лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов днес. Той ще бъде изслушан в две парламентарни комисии, занимаващи...
София. Протестите срещу правителството през миналата година са били платени от ГЕРБ. Това призна Бисер Миланов-Петното, съобщи Сияна Фудулова, председ...
София. Софийският градски съд реши Бисер Миланов-Петното да остане окончателно в ареста, макар че преди дни Районният съд го освободи с подписка. На з...
София. Временна анкетна комисия на Народното събрание ще изслуша Бисер Миланов – Петното във връзка с твърденията за кореспонденцията и срещата му с...
София. Получен в МВР сигнал за закана за убийство е разкрил среща между бившия премиер Бойко Борисов и Бисер Миланов-Петното. Това съобщи главният сек...
Бисер Миланов не ползва синя зона в София, спира в градинките
София. Бисер Миланов - Петното е стар познат на Бойко Борисов. Преди няколко дни двамата са се срещнали в Банкя. Това написа на сайта си лидерът на дв...