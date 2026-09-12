Кирил Вътев: Биологичното производство привлича все повече млади хора
Министърът на земеделието и храните приветства участниците в Деня на биоземеделието 2024
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Министърът на земеделието и храните приветства участниците в Деня на биоземеделието 2024
Той е фокусиран върху биоразнообразието в традиционното производство на плодове и зеленчуци
Около "Асарел-Медет" има над 15 000 декара сертифицирани площи за чиста продукция
Швейцарски проект помага на фермерите от 11 държави да обменят опит Борбата с плевелите и болестите и намирането на подходящи семена са сред най-голе...
Инвестиции на стойност 1,2 млрд. лв. влизат в страната през 2014 г. според сертифицираните от Българската агенция за инвестициите (БАИ) проекти, прогн...
1000 стопани искат да развиват екологично чисто земеделие
Велико Търново. Биопроизводство на зеленчуци и развитие на високите технологии са били два от темите за които са разговаряли кмета на Велико Търново...
Фермерите трябва да имат поне 5 дка земя, за да взимат пари за екозеленчуци
Фермерите са на обрразователно посещение в Австрия, Словения и Хърватия