Анна Ангелова става водещ на Библиотеката по БНТ1
Предаването е с нов облик и ще бъде ексклузивна територия за книги, хора и идеи
Следете всички новини, анализи и коментари за Библиотеката. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предаването е с нов облик и ще бъде ексклузивна територия за книги, хора и идеи
В навечерието на Деня на независимостта Регионална библиотека „Н. Вапцаров" Кърджали получи дарение 400 тома от най- голямото научно издателство...
Гледаме Георги Милков и Милена Цветанска всяка събота от 10 по БНТ