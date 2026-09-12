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50 фирми правят части за коли

50 фирми правят части за коли

Над 50 компании произвеждат в България компоненти за автомобилната индустрия. Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции...

02 ноември | 21:35
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