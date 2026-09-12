40 наши фирми на форум в Азербайджан
Близо 40 български фирми ще участват в бизнес форум в Азербайджайн по време на междуправителствената икономическа комисия на 29 и 30 септември. Наши...
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Близо 40 български фирми ще участват в бизнес форум в Азербайджайн по време на междуправителствената икономическа комисия на 29 и 30 септември. Наши...
19 български фирми се опитват да пробият на пазара в Латинска Америка. Бизнес делегация от 19 родни компании придружава президента Росен Плевнелиев и...
Опитват родно вино, мед и сирене на павилион в Ханджоу 30 родни фирми ще представят хранителните си продуктите в Китай в българския павилион във Всео...
Поевтиняването на еврото може да стимулира българския пазар. Това заяви Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в "ЕЛАНА Трейдинг" на четвърт...
Над 50 компании произвеждат в България компоненти за автомобилната индустрия. Това заяви изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции...
Български компании проявяват интерес към навлизане на пазара в Йордания. Това заяви зам.-директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малкит...
Български фирми имат шанс да пробият на пазара в Куба. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира от 30...
Единайсет български компании са включени в класацията на SeeNews TOP 100 SEE на стоте най-големи фирми в Югоизточна Европа за 2014 г., съобщиха от аге...
Магистралите и останалите големи инфраструктурни проекти биха стрували двойно по-скъпо, ако нямаше големи родни фирми. Това обясни председателят на Съ...
Румънци пестят такси в родината, си като купуват и карат коли, регистрирани на български фирми. Така те си спестяват парите, които трябва да броят за...