Българските атлети са в елита на Европа
"Представянето на българските атлети в Амстердам може да бъде определено като отлично". Това коментира след края на европейското президентът на БФЛА и...
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"Представянето на българските атлети в Амстердам може да бъде определено като отлично". Това коментира след края на европейското президентът на БФЛА и...
Сериозни успехи постигнаха талантливите български атлети в Сремска Митровица (Сърбия) на международния турнир за деца до 16 г . В дисциплината 60 м гл...
Българските атлети убедително влязоха в първа лига на Европа при отборните първенства. След седем победи за атлетите ни във втория финален ден на шамп...