Продават безотчетно по 3,5 млн. л дизел на ден
Хазната губи 60 млн. лв. на месец от нелегални горива Близо 3,5 млн. литра дизел се продават безотчетно всеки ден от никому неизвестни обекти за заре...
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Хазната губи 60 млн. лв. на месец от нелегални горива Близо 3,5 млн. литра дизел се продават безотчетно всеки ден от никому неизвестни обекти за заре...