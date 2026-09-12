Йовчев: България е в извънредна ситуация относно бежанците
София. "Дефинираме пакет от рискове, които произтичат от кризата с бежанците от Сирия, които могат да застрашат националната сигурност. Не трябва да...
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София. "Дефинираме пакет от рискове, които произтичат от кризата с бежанците от Сирия, които могат да застрашат националната сигурност. Не трябва да...
София. "Превърнаха парламента в абсурд. Партиите там говорят само за тактики. Да се надхитрят взаимно се превърна в голямата победа, вместо да говорят...
София. "Концентрацията на бежанци в столицата създава определени рискове, за които ние не сме достатъчно подготвени. Разпоредила съм изпращането на...
София. "До няколко дни вероятно броят на бежанците в България ще достигне максимумът, с който страната ни може да се справи сама", заяви пред БНР г...
София. България ще поиска помощ от Европейската комисия за справяне с бежанския поток. Това стана ясно от думите на премиера Пламен Орешарски при откр...
ЕС ще предостави близо 15 млн. евро финансова помощ, но ще я разпредели между България, Гърция и Кипър