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Садисти подпалиха куче

Садисти подпалиха куче

Бургас. Бездомно куче се превърна в жива факла след като бе подпалено безпричинно от подивели садисти.   Самоличността на подпалвачите все още е неи...

18 февруари | 16:16
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