Осъдиха община за бездомно куче
Община Исперих е осъдена да плати лечението на бездомно куче
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Община Исперих е осъдена да плати лечението на бездомно куче
Община Благоевград трябва да плати 1500 лева на Б. Пендуркова, която била ухапана от безстопанствено куче. Окръжните магистрати потвърдиха решението н...
Представителите на животинското царство имат нещо общо - всеки обича кученца. Списание "Тайм" съобщава за необикновената връзка изградена между една м...
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